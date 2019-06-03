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В Азербайджане расследуют исчезновение останков Хаджи-Мурата

Общество

Ранее сообщалось, что 2 июня останки были перезахоронены в Дагестане

Баку, 3 июня 2019, 14:56 — REGNUM  Правоохранительные органы Гахского района Азербайджана расследуют исчезновение останков наиба имама ШамиляХаджи-Мурата, захороненных на месте его гибели. На месте работает следственная группа, также должны прибыть правоохранители из Баку, пишет 3 июля азербайджанское издание Haqqin Az.

«На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть факт исчезновения останков Хаджи-Мурата мы не можем, так как надгробный памятник на месте и цел. В любом случае должна быть создана государственная комиссия по проверке всех этих фактов. Конечно, если подтвердится, что останки были вывезены, все виновные в этом деле должны быть наказаны», — приводит издание слова депутата от Гахского района Азера Керимли.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата в родном для него селе Хунзах была анонсирована в конце мая в одном из дагестанских СМИ. Однако в районной администрации поспешили опровергнуть данную новость, аргументируя это тем, что о предстоящем мероприятии нет информации ни у властей Хунзахского района, ни у проживающих там же прямых потомков наиба.

Тем не менее, вечером 2 июня церемония всё же состоялась. В захоронении помимо прочих принял участие и депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров. Корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь районной администрации Камиль Гусейнов информацию подтвердил, но при этом он заявил, что нет никаких доказательств того, что захоронены были именно останки Хаджи-Мурата.

Аналогичные сомнения у себя на странице в Facebook высказала и историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева. По словам эксперта, 5 мая 1852 года в Азербайджане вместе с Хаджи-Муратом также были убиты и обезглавлены двое его его товарищей — Гамзало и Эльдар. Всех троих похоронили в одном месте, и вполне возможно, считает историк, что в Дагестане перезахоронили останки кого-то из приятелей наиба.

Читайте ранее в этом сюжете: Перезахоронение Хаджи-Мурата: чьи останки предали земле в Дагестане?

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Исторические расследования
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