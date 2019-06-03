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В Париже прошел «марш искалеченных» против травматического оружия

Общество

Манифестанты держали в руках таблички с надписями: «Я потерял глаз», «Остановите увечья»

Париж, 3 июня 2019, 14:08 — REGNUM  2 июня в Париже около 400 человек приняли участие в «марше искалеченных», требуя запретить травматическое оружие типа flash-ball и гранаты, сообщает Le Figaro.

Известно, что протестующие собрались на площади Бастилии в 11 часов утра и прошли до площади Нации. Манифестанты держали в руках таблички с надписями: «Я потерял глаз», «Остановите увечья».

В то же время госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что «невозможно запретить это незаменимое в ходе городских беспорядков оружие».

Напомним, подомный митинг «Большой марш раненых» прошел 2 февраля 2019 года в Париже.

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