Жительница Кабардино-Балкарии сообщила о коррупции и попала под суд

Нальчик, , 13:57 — REGNUM Жительнице Эльбрусского района Кабардино-Балкарии грозит штраф на полмиллиона рублей за клевету. Движимая благими намерениями, она сообщила о факте коррупции в органах внутренних дел, однако он не подтвердился, а сама сигнализирующая о нем женщина попала под статью, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе МВД по республике.

«На фоне личной неприязни женщина оклеветала сотрудника полиции из Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. <…> По словам заявительницы, офицер полиции заплатила крупную сумму денег за перевод на другую должность», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В МВД провели проверку, однако каких-либо объективных и документальных подтверждений о «покупке» должности не было установлено. В ведомстве считают, что «женщина сообщила о неправомерных действиях сотрудника полиции на фоне неприязни в связи с личными мотивами».

Окончательно выяснить все обстоятельства дела предстоит мировому судье. Но уже известно, что за подобные преступления он может назначить виновнице штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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Напомним, за поправки в Уголовный Кодекс, которыми вводятся штрафы за клевету, проголосовали депутаты Государственной думы РФ в июле 2012 года. Максимальные штрафы, предусмотренные за подобное нарушение, увеличены с 1 млн до 5 млн рублей.