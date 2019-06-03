В Калужской области за разбой будут судить преступную банду

Калуга, , 13:55 — REGNUM В Калужской области на скамье подсудимых окажутся шесть участников организованной преступной группы, подозреваемых в разбойных нападениях на организации. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ. В настоящее время следственным управлением УМВД России по Калужской области предварительное расследование уголовного дела завершено.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Обнинский городской суд Калужской области для рассмотрения по существу», — уточнила Волк.

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Установлено, что одно из нападений подозреваемыми совершено на продовольственный магазин в городе Обнинске. Злоумышленники ворвались в помещение и, угрожая работникам оружием, похитили денежные средства из кассы, после чего скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Через несколько дней по аналогичной схеме подверглись нападению две букмекерские конторы, расположенные в Обнинске и Калуге. Администратор одного из заведений оперативно сообщил в полицию о произошедшем. В считанные минуты четверо мужчин были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции по горячим следам. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В дальнейшем в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области выявлены ещё двое соучастников. Один из них задержан, другой объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Калужской области был вынесен обвинительный приговор членам организованной преступной группировки. За разбойное нападение на жильцов дома в селе Учхоз пред правосудием ответили четверо граждан Таджикистана. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет. Остальные члены организованной группы установлены, они объявлены в розыск.

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