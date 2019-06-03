Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Силы безопасности Израиля вновь открыли огонь по палестинцам: есть погибшие

Общество

Еще несколько палестинцев получили серьезные пулевые ранения

Рамалла , 3 июня 2019, 14:54 — REGNUM  Министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские силы безопасности продолжают вести огонь по палестинским гражданам. В результате ранения, полученного неподалеку от разделительного барьера на Западном берегу, скончался 16-летний палестинец Абдулла Гейт. Также израильская полиция застрелила 19-летнего палестинца, подозреваемого в нанесении двух ножевых ранений гражданину Израиля возле Дамасских ворот. Об этом сообщает палестинское новостное издание Wafa.

Сообщается, что за последнее время еще несколько палестинцев получили ранения в результате огня сил безопасности Израиля. Все они доставлены в медицинские учреждения Палестины.

В свою очередь, представители израильской полиции заявили, что палестинский подросток был застрелен при попытке незаконно перелезть через тщательно охраняемый разделительный барьер между Вифлеемом и Иерусалимом. Известно, что израильская сторона начала расследование данного инцидента.

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Зарубежная хроника
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