Всемирный банк выделил Марокко грант на создание центров занятости молодежи

Рабат, , 14:36 — REGNUM Всемирный банк и министерство экономики Марокко подписали соглашение о выделении Марокко 55 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие проектов по поддержке марокканской молодежи. Данное соглашение было достигнуто в рамках более широкого пятилетнего партнерства между Всемирным банком и Королевством Марокко. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что проект по поддержке занятости молодежи будет продолжаться до 2024 года.

Проект включает в себя создание сети центров занятости молодежи в регионе Марракеш-Сафи. Данные учреждения будут проводить профессиональные тренинги для более чем 20 000 жителей страны. Также в рамках программы планируется оказать содействие предпринимательскому сектору Марокко путем создания региональной программы поддержки местных малых и средних проектов, направленных на вовлечение молодежи и имеющих потенциал развития. Ожидается, что таким образом будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест.