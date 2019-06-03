В Риге протестуют против супермаркета вместо сквера

Рига, , 13:37 — REGNUM Жители рижского микрорайона Пурвциемс оспаривают в суде решение о строительстве в их районе торгового центра немецкой сети супермаркетов Lidl. Об этом сообщает «Голос Балтии».

Для строительства супермаркета планируется ликвидировать зелёную зону, в том числе вырубить более 40 деревьев. Жители района собрали 1500 подписей под петицией о запрете вырубки сквера, но власти проигнорировали это и выдали разрешение на вырубку и строительство. После этого жители микрорайона обратились в суд, но процесс продвигается медленно. В этом году были назначены только два заседания, но одно было перенесено на 27 августа.

«Мы вместе с еще несколькими жителями окрестных домов обжаловали выданное SIA Lidl Latvija разрешение на рубку деревьев и разрешение на строительство, позволяющее SIA Lidl Latvija на ул. Дзелзавас, 75b, вырубить деревья, заасфальтировать обширную зеленую зону в 1,2 гектара и построить супермаркет. Поймите меня правильно. Я не против новых супермаркетов в Риге и не против нового игрока в группе супермаркетов Латвии. Я против супермаркетов, построенных фактически в спальнях жителей без учета их мнения», — рассказывает участник протестного движения и один из подателей иска Янис Маулис.

Шансы жителей района на победу в суде ухудшает тот факт, что в 2014 году парламент страны внёс изменения в Закон «О строительстве». Старой редакцией закона было предусмотрено обязательное публичное обсуждение строительства в тех случаях, когда оно ухудшает условия жизни людей, снижает стоимость недвижимости в районе, или ухудшает окружающую среду (в тех случаях, когда экспертиза влияния на окружающую среду не требуется). После изменения закона в нём осталось только последнее требование.