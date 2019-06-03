В Оренбурге выселяют музей общественников-поисковиков

Оренбург, , 13:46 — REGNUM В Оренбурге разгорелся скандал вокруг выселения из здания Гостиного двора коммерческих и общественных организаций. Причиной является аварийность здания. В частности, военно-патриотический клуб «Патриот» получил уведомление о расторжении договора аренды из-за невозможности эксплуатации здания и закрытия его на реконструкцию. До 25 мая клуб должен был подписать соглашение о расторжении договора и по сути оказаться с этого времени на улице, потому как переезжать музею и офису некуда, сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель городской общественной организации «Патриот» Наталья Ельчанинова.

По её словам, помещения в Гостином дворе клуб получил в 2016 году на правах бессрочного пользования от областного имущественного фонда. Впоследствии клуб узнал, что объект готовится к продаже. За два года (2017−2018 годы) в Гостином дворе создан уникальный музей, побывало более 1,5 тыс. посетителей. Реализованы проекты, которые получили президентские гранты («Музей поискового отряда» и «Эвакогоспитали в Оренбуржье 1941−1945 гг.») С января 2019 года до конца этого года с новым собственников заключен договор об аренде. Арендная плата увеличилась в три раза, ранее организация несла расходы только за жилищно-коммунальные услуги. Однако, вернувшись 14 мая из экспедиции из Нижегородской области, клуб получил уведомление, где речь шла о расторжении договора об аренде.

Блогер Владимир Беребин на своей странице в соцсети отметил, что ситуацию, в которой оказался клуб «Патриот», ребята-поисковики называют реальным ответом на все громкие фразы про воспитание патриотизма, возвращение и сохранение памяти о войне и погибших.

ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» обратился к собственнику (ООО «Недра-К») с просьбой позволить использовать помещение как складское для экспонатов с обязательством не водить посетителей, пока вопрос о месте переезда не решится, отметила Ельчанинова. Она также выразила недоумение, что в 2016 году никто не сказал об аварийности здания, не могло же его состояние дойти за два года до критического уровня.

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Стоит отметить, руководителем ООО «Недра-К» является Михаил Коннов. С 1991 года он занимал пост заместителя главы админис­трации области по экономическим реформам, а через год он стал еще и председателем комитета по управ­лению государственным имуществом Оренбургской области, наделенного полномочиями территориального органа Минимущества России. С 16 февраля 2003 года Михаил Коннов — заместитель главы администрации области — председатель комитета по управлению государственным имуществом и природными ресурсами Оренбургской области. В 2005 году стал заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области. В апреле 2009 года Коннов освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», предприниматель Михаил Коннов рассматривает возможность расторжения договора по покупке части здания Гостиного двора у правительства области, поскольку при покупке здания не было указано, что оно аварийное:

«Будем думать: или его возвращать, или отказываться от него, потому что мы купили не то, что думали. И мы вынуждены отселять, потому что люди теряют бизнес. Половина там заселена вообще безвозмездно, поэтому не очень это хорошо получается», — сказал Коннов.

По данным СМИ, в правительстве области в течение нескольких дней не смогли предоставить информацию об аукционе объекта, который является памятником областного значения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении аппарата губернатора и правительства региона, в региональный комитет по охране памятников информация о готовящемся ремонте здания не поступала. Реконструкцию памятников областного значения можно осуществлять только после того, как комитет даст одобрение. Также в управлении подчеркнули, что после покупки Гостиного двора всю ответственность несет собственник, и он должен стать ключевым комментатором.

В приемной ООО «Недра-К» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что прокомментировать вопрос, связанный с ремонтом, могут в отделе по эксплуатации объектов, однако в данном отделе заявили, что не владеют информацией и рекомендовали направить запрос в адрес руководства ООО «Недра-К».

Наталья Ельчанинова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что вопрос о переселении остаётся открытым. Департамент молодёжной политики Оренбуржья предложил поисковикам здание бывшей гостиницы «Союз» по ул. 60 лет Октября. Однако общественники опасаются, что здание тоже могут продать, кроме того, его состояние вызывает вопросы — один этаж протекает.

В свою очередь в областном департаменте корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что для эффективной работы Оренбургской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» на рассмотрение руководству были представлены помещения общей площадью около 200 квадратных метров для размещения выставочной экспозиции артефактов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны, и предметов быта советского периода, а также склада и кабинета организационной работы объединения. В марте 2019 года руководители общественной организации осмотрели помещения, претензий выражено не было. По имеющейся достоверной информации от руководства ГУП Оренбургской области «Оренбургский имущественный фонд» продажи и передачи здания другим организациям не планируется».

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