Понедельник, 3 Июня 2019 года
13:19:21 МСК

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Общество

«Я свяжусь с благотворителями»

Екатеринбург, 3 июня 2019, 13:19 — REGNUM  В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на заседании рабочей группы.

По словам градоначальника, все места будут располагаться в центральной части города и находиться в муниципальной собственности либо выкуплена. Мэр будет совещаться с градостроителями, а также с меценатами храма — у тех нужно узнать, будут ли они инвестировать в строительство на другой площадке.

«Я свяжусь с благотворителями и узнаю, готовы они или нет», — сказал Высокинский.

Парки и скверы Екатеринбурга, обещает мэр, не будут предлагаться в итоговом списке. Кроме, возможно, сквера на Октябрьской площади.

Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции. В неё вступят юрист от мэрии Екатеринбурга и социолог.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга назвал лидеров протеста против храма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить