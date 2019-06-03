Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на заседании рабочей группы.

По словам градоначальника, все места будут располагаться в центральной части города и находиться в муниципальной собственности либо выкуплена. Мэр будет совещаться с градостроителями, а также с меценатами храма — у тех нужно узнать, будут ли они инвестировать в строительство на другой площадке.

«Я свяжусь с благотворителями и узнаю, готовы они или нет», — сказал Высокинский.

Парки и скверы Екатеринбурга, обещает мэр, не будут предлагаться в итоговом списке. Кроме, возможно, сквера на Октябрьской площади.

Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции. В неё вступят юрист от мэрии Екатеринбурга и социолог.

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