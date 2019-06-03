Киев, , 13:34 — REGNUM Треть украинской молодёжи не знает, почему в Донбассе началась война. Об этом заявил представитель организации «Детектор медиа» Александр Кантур 3 июня информационному агентству «Укринформ».

Он отметил, что украинская молодёжь является одной из наиболее мощных социальных групп на Украине, но из-за несформированного мировоззрения, она является одной из наиболее уязвимых групп населения.

«Из-за недостаточно сформированного мировоззрения, своей гражданской позиции, молодёжь может попасть под влияние, в том числе и под информационное. Именно поэтому треть молодых украинцев не знает, как началась война на Востоке нашей страны», — рассказал Кантур.

По его мнению, причиной этого незнания является воздействие «российской пропаганды» на неокрепшие умы молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе началась в апреле 2014 года после того, как население региона отказалось признать результаты вооружённого переворота в Киеве и потребовало федерализации Украины.

Приказ о начале карательной операции отдал спикер Верховной рады Александр Турчинов, который узурпировал власть после бегства законного президента Украины Виктора Януковича. Украинская пропаганда не признаёт существование граждан страны, не согласных с госпереворотом, и называет вооружённый конфликт в Донбассе «войной с Россией».

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