Жители Карачаево-Черкесии отметят Уразу-байрам быстрее, чем соседи по СКФО

Черкесск, , 13:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявлен выходным днем 5 июня. В этот день жители республики, исповедующие ислам, будут отмечать один из главных праздников — Уразу-байрам. Указ о предоставлении выходного дня подписал глава субъекта ИА REGNUM, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Согласно указу, органы власти и руководство предприятий вправе организовать работу в этот день с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. В случае занятости в этот день выходной работнику компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, власти других субъектов Северо-Кавказского федерального округа на днях также опубликовали указы о предоставлении выходных дней по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и наступления праздника Ураза-байрам. Так, по три дня объявлены выходными в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Не совпадают лишь даты: жители Чечни и Ингушетии будут отдыхать с 4 по 6 июня включительно, Дагестана — с 5 по 7.

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