Мэрия Махачкалы вернула участок стоимостью 7,6 млн рублей у озера Ак-Гель

Махачкала, , 13:09 — REGNUM В Махачкале изъяли незаконно занятую землю в водоохранной зоне озера Ак-Гель. В собственность города возвращен участок площадью 1 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 7,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Ленинский районный суд Махачкалы признал недействительными право собственности на указанный участок, а также договор купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации. Решение инстанции направлено в региональное управление Росреестра и филиал кадастровой палаты для аннулирования свидетельства о регистрации права собственности и снятия указанного участка с государственного кадастрового учета.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема застройки зоны озера Ак-Гель не первый год беспокоит экологов и жителей Махачкалы. Многие участки на берегах водоёма либо застроены многоэтажками, либо подготовлены под строительство домов, что уменьшает площадь парковой зоны и ограничивает доступ к береговой зоне.

В октябре 2015 года постановлением мэра Махачкалы возле озера Ак-Гель был выделен участок под строительство кафедрального собора в честь князя Александра Невского. Возведение храма ещё не началось, но проект существует, несмотря на неоднократные протесты группы горожан и активистов. Последние обеспокоены перспективой застройки парковой зоны и требуют построить собор в другом месте. Данный вопрос в середине апреля в Москве обсудили глава Дагестана Владимир Васильев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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