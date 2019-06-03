Последний участник восстания в «Собиборе» скончался в Израиле

Иерусалим, , 12:54 — REGNUM В Израиле в городе Реховот в возрасте 96 лет умер Семён Розенфельд. Он был последним участников восстания в нацистском концлагере «Собибор» в Польше. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Израиля 3 июня.

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«Семён Розенфельд, последний оставшийся в живых из лагеря смерти «Собибор», скончался. Более 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1135452342411759616

«Мы помним всех жертв, а также героев восстания «Собибора». Мы никогда не забудем», — добавил Нахшон.

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Семён Розенфельд родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области Украины. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. В сентябре 1943 года вместе с Александром Печёрским, Аркадием Вайспапиром и другими военнопленными был отправлен в лагерь «Собибор». 14 октября 1943 года принял активное участие в восстании. До момента освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года Розенфельд с небольшой группой узников скрывался в лесах. Демобилизовался в октябре 1945 года. В 1990 году эмигрировал в Израиль.

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Напомним, что 14 октября 1943 года в лагере смерти «Собибор» вспыхнуло восстание под руководством советского лейтенанта Александра Печёрского. Восставшие убили 11 эсэсовцев и несколько охранников-украинцев и прорвались в лес через минные поля. Всех оставшихся в лагере узников фашисты убили на следующий день. В период с ноября 1943-го и до освобождения Польши ещё около 90 бывших узников «Собибора» немцам выдали местные жители или убили коллаборационисты. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Добавим, что этот бунт заключённых стал крупнейшим и единственным успешным за всю историю Второй мировой войны. Об этих трагических событиях российский актёр Константин Хабенский снял художественный фильм «Собибор».

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