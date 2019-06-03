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Некрасовская линия метро Москвы позволит сэкономить в дороге до 20 минут

Общество

Протяжённость новой ветки столичного метрополитена составит 18,6 километров

Некрасовская линия метро Москвы позволит сэкономить в дороге до 20 минут
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 3 июня 2019, 12:52 — REGNUM  Запуск Некрасовской линии Московского метрополитена позволит жителям районов юго-востока столицы в среднем экономить на дороге до 20 минут в день. Такая оценка приведена в материалах пресс-службы мэрии Москвы.

С запуском новой ветки метрополитена должна повыситься транспортная доступность для жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец. Некрасовская линия метро станет дублёром юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время перегружен.

Открытие первых четырёх станций ветки, которое состоялось 3 июня, позволит уменьшить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе.

Всего на линии будет работать девять станций с пересадками на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию. Общая протяжённость линии составит 18,6 километров.

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Строительство метрополитена
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