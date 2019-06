На Е3 2019 могут анонсировать хоррор The Evil Within 3

Токио, , 12:47 — REGNUM На предстоящей выставке Electronic Entertainment Expo (E3) может быть анонсирована третья часть хоррора The Evil Within. Об этом 2 июня сообщил портал Comicbook.

Геймеры сделали это предположение после того, как геймдизайнер Синдзи Миками написал на своей странице в Twitter, что он посетит E3. Издание отмечает, что визит Миками может касаться и других проектов — Dino Crisis или даже Resident Evil. E3 2019 пройдет в Лос-Анджелесе в период с 11 по 13 июня 2019 года.

Напомним, Синдзи Миками руководил процессом создания первой части The Evil Within, в проекте разработки сиквела он выступил в качестве исполнительного продюсера. The Evil Within представляет собой игру в жанрах survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов) и шутер (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица.

