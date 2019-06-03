Фото роскошного особняка Пугачёвой и Галкина на Кипре попали в сеть

Москва, , 12:41 — REGNUM На Кипре завершается строительство шикарного особняка для знаменитой четы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Снимки трёхэтажного дома в Лимасоле из белого камня, который внешне своими башнями очень напоминает настоящий замок, оказались доступны широкой публике.

В агентстве Cyprus Butterfly, которое занималось бумагами супругов, уточнили, что особняк будет сдан уже в июле 2019 года, сообщает издание «СтарХит». Стоимость строительства и подготовки необходимых документов превышает 2,6 млн евро.

Издание напоминает, что два года назад Пугачёва и Галкин стали обладателями кипрских паспортов, а вместе с ними и европейского гражданства. Его они получили по упрощённой схеме, купив на острове участок под дом.

Строительство трехэтажного коттеджа площадью 600 кв. м на побережье Средиземного моря должно быть завершено в июле 2019 года. Известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин.

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