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В Крыму открылся военно-исторический детский лагерь «Страна героев»

Общество

Первый в России

Москва, 3 июня 2019, 12:34 — REGNUM  В Крыму на базе оздоровительного лагеря «Лесной» открылся первый в России военно-исторический детский лагерь «Страна героев», сообщили в Минкультуры РФ.

На первую смену приехали около 250 детей. Всего в лагере будет организовано шесть смен по 14 дней. В «Стране героев» ребята будут заниматься начальной военной и физической подготовкой, а также получат навыки работы военного историка, археолога, поисковика.

В 2019 году в России откроется ещё два военно-исторических детских лагеря: 16 июня — в Ростовской и 26 июня — в Астраханской области. До 2024 года планируется открыть такие лагеря в 28 субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая открылась Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности летнего отдыха детей.

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Организация летнего отдыха детей
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