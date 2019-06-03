Обвиняемые в растрате чиновники Дагестана надеются на Рамазана Абдулатипова

Москва, , 12:40 — REGNUM В Лефортовском районном суде Москвы сегодня, 3 июня, пройдут предварительные слушания по громкому уголовному делу против бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя — экс-министра экономики и территориального развития республики Раюдина Юсуфова. Их обвиняют в растрате 41 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», адвокаты бывших чиновников будут настаивать на вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Дагестана, постпреда России в Организации исламского сотрудничества Рамазана Абдулатипова. Тот, по мнению зашиты, должен подтвердить невиновность подсудимых и необоснованность предъявляемых к ним претензий.

«Если суд объективно разберется, то Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова должны отпустить на свободу, сняв с них все обвинения и извинившись перед ними за необоснованное уголовное преследование», — приводит издание слова адвоката Эдуарда Исецкого.

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Напомним, Гамидов, Юсуфов, а также бывший вице-премьер Шамиль Исаев и экс-министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля 2018 года по обвинению в особо крупном мошенничестве при реализации программ по строительству и реконструкции ряда социальных объектов. Всех четверых отправили в Москву, где суд поместил их под арест в СИЗО «Лефортово». С тех пор срок заключения под стражей неоднократно продлевался, в последний раз — до 5 июля 2019 года.

Позже обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату. В деле фигурирует несколько эпизодов, в конце декабря 2018 года СКР завершил расследование по двум из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально данный эпизод в отношении Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова по существу должен был быть рассмотрен в Дагестане. Однако в апреле 2019 года Верховный суд России по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил территориальную подсудность дела и перенёс процесс из Махачкалы в Лефортовский суд столицы.