Сумму иска против экс-главы подмосковного района увеличили вдвое

Москва, , 12:35 — REGNUM Имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей должно быть изъято в доход государства. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Официальный представитель ведомства Александр Куренной рассказал, что работа по выявлению имущества Постриганя, купленного на непредусмотренные законом доходы, завершена. Ранее поданный в отношении чиновника иск уточнен.

15 мая Генпрокуратура подала иск о конфискации у Постриганя имущества на сумму около 4 млрд рублей. Однако дальнейшая проверка показала, что во владении чиновника не 407 объектов недвижимости, а 1699, и их кадастровая стоимость составляет не менее 4,3 млрд рублей.

Кроме того, у Постриганя четыре иномарки общей стоимостью 9,4 млн рублей и 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Генпрокуратура РФ установила факты использования Постриганем служебного положения для личного обогащения. Речь в том числе идет об имуществе, которое прежде находилось в муниципальной собственности.

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