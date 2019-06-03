После сбоя восстановлена работа МРЭО в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Технические неполадки возникли утром 3 июня в работе электронных систем в МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако их удалось оперативно устранить, и регистрационные действия с автомобилями и водительскими удостоверениями возобновились.

Как сообщало издание «Фонтанка», из-за сбоя оказалась недоступна база данных ГИБДД по всему городу. В МРЭО перестали принимать документы, возникли очереди из тех, кто хотел зарегистрировать машину, проверить её на угон или получить права.

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти официально подтвердили, что в период с 10 часов 3 июня временно был приостановлен прием документов для проведения регистрационных действий.

«В настоящее время функционирование регистрационно-экзаменационных подразделений возобновлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства», — заявили в пресс-службе дорожной полиции.

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