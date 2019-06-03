Собянин: Некрасовская линия метро полностью заработает в течение года

Москва, , 12:20 — REGNUM Некрасовская линия Московского метрополитена должна полностью заработать до лета 2020 года. Об этом 3 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия первых четырёх станций этой линии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Начинает сбываться мечта. В Некрасовку приходит метро. Мы не совсем победили эту проблему. Но сегодня крупный этап — запускаем четыре новые станции ветки метро. Остальные станции строятся полным ходом. Надеюсь, что меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком», — отметил мэр Москвы.

Когда, по словам Собянина, ветка метрополитена заработает в полную мощность, транспортная инфраструктура станет доступнее для 800 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Ввод в эксплуатацию новой линии должен разгрузить Таганско-Краснопресненскую, которая сейчас, по мнению мэра столицы, крайне перегружена.

«Это комплексное решение проблемы многих людей. Это и разгрузка автомобильных дорог. Для жителей Некрасовки это другая жизнь, намного ближе к Москве. Ощущение, что расстояние просто исчезло», — оценил глава столицы.

Мэр отметил, что станции постарались сделать не «серенькими», а «как дворцы».

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