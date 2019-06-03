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Обзорная платформа «Зеркало небес» в Китае попала в Книгу рекордов Гиннесса

Общество

Она стала крупнейшей в мире стеклянной обзорной платформой

Ухань, Китай, 3 июня 2019, 12:13 — REGNUM  Стеклянная обзорная платформа «Зеркало небес», построенная в центральной китайской провинции Хубэй, попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

«Зеркало небес» построена в уезде Янсинь города Хуанши провинции Хубэй в центральной части Китая. Будучи частью туристического места под названием «Небесный город», стеклянная платформа была открыта для посещения 26 января текущего года.

На ее строительство ушло 500 тонн стали и 1,5 тыс. квадратных метров стекла. Площадь крупнейшего листа стекла составляет 18 квадратных метров. Для ходьбы же доступно 700 квадратных метров стекла. Рекорд был официально зафиксирован 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Цзянсу на востоке страны в апреле 2019 года был открыт стеклянный мост, который при ходьбе по нему начинает «трескаться», издавая характерные звуки.

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