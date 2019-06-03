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Собянин открыл в Москве четыре новых станции метро

Общество

Участок новой линии метро начал работу на юго-востоке Москвы

Собянин открыл в Москве четыре новых станции метро
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 3 июня 2019, 12:10 — REGNUM  Четыре станции метро новой Некрасовской линии начали работу на юго-востоке Москвы, передаёт 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Запуск участка новой линии метрополитена провёл мэр Москвы Сергей Собянин. Открыты для пассажиров станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», а также «Косино», с которой пассажиры могут пересесть на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Некрасовская линия московского метрополитена будет состоять из девяти станций с переходом на Московское центральное кольцо (МЦК) и Большую кольцевую линию (БКЛ).

Читайте развитие сюжета: Собянин: Некрасовская линия метро полностью заработает в течение года

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