Собянин открыл в Москве четыре новых станции метро

Москва, , 12:10 — REGNUM Четыре станции метро новой Некрасовской линии начали работу на юго-востоке Москвы, передаёт 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Запуск участка новой линии метрополитена провёл мэр Москвы Сергей Собянин. Открыты для пассажиров станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», а также «Косино», с которой пассажиры могут пересесть на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Некрасовская линия московского метрополитена будет состоять из девяти станций с переходом на Московское центральное кольцо (МЦК) и Большую кольцевую линию (БКЛ).

Читайте развитие сюжета: Собянин: Некрасовская линия метро полностью заработает в течение года