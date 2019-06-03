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Жители Екатеринбурга подали более 11 тысяч обращений по площадке для храма

Общество

Рейтинг мест обещают выложить уже 4 июня

Екатеринбург, 3 июня 2019, 11:46 — REGNUM  Екатеринбуржцы написали 11 тысяч 79 обращений по новой площадке для храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

В администрации обещают, что уже во вторник 4 июня будет опубликован «рейтинг предложений горожан», Скорее всего, список будет отсортирован по частоте использования той или иной площадки в текстах жителей.

Далее власти предложат голосование за новую площадку для храма.

Сбор инициатив проходил 10 дней. За первые сутки горожане подали сразу более двух с половиной тысяч обращений.

Напомним, в Екатеринбурге уже сформировали рабочую группу, которая должна решить, как узнать мнение горожан о судьбе храма Святой Екатерины. Пока неясно, будет ли в предполагаемом опросе или референдуме вариант с сохранением старой площадки для строительства — сквера на Октябрьской площади.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава РМК о храме в Екатеринбурге: «Должно пройти время»

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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