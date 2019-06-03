Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Нищие задворки подмосковной Рублёвки рассказали об унижениях

Общество

Жители написали о проблемах на стене своего дома

Одинцово, Московская область, 3 июня 2019, 11:38 — REGNUM  Многоквартирный дом в селе Усово Одинцовского округа Московской области находится в критическом состоянии, сообщило издание «Одинцово.инфо».

СМИ опубликовало фотографии двухэтажного деревянного дома, на стене которого доведённые до отчаяния жители написали слова: «Нищие, бесправные задворки Рублёвки, терпим угрозы, унижения».

«Барвиха в представлении многих — край богачей, не знающих проблем. Но на деле, эта территория больших контрастов, хорошо отражающая состояние нашего общества в целом», — пишет издание.

Оно приводит слова жительницы дома в Усово. Женщина рассказывает о развалившемся фундаменте, вываливающихся окнах, удобствах и водопроводе на улице. При этом коммунальные платежи за такие условия составляют 5−6 тысяч рублей в месяц.

В администрации городского округа журналистам сообщили, что после принятия бюджета Барвихи на 2019 год, а также плановые 2020 и 2021 годы «начнёт решаться вопрос переселения».

Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей подмосковной Барвихи вышли на митинг против объединения в Одинцовский городской округ.

Читайте ранее в этом сюжете: Митинг вывел на улицу сотни жителей подмосковной Барвихи

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