Туристический веломаршрут соединит две набережные Великого Новгорода

Великий Новгород, , 11:30 — REGNUM Туристический «веломаршрут № 1» появится в Великом Новгороде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации его обустройства стоимостью 800 тыс. рублей.

Планируется обустроить один километр велодорожки по улице Великой со стороны реки Волхов — с необходимыми отводами ливневых стоков, ограждениями, дорожными знаками и освещением. Эта велодорожка станет продолжением уже существующего километра велодорожки на Колмовской набережной и, таким образом, соединит её с Софийской набережной в Кремлёвском парке, что обеспечит непрерывный путь велосипедистам из микрорайона Колмово в центр города.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил, что строительство велодорожки предусмотрено в той части города и улицы Великой, где в течение ближайших нескольких лет будет построена «Новгородская техническая школа».

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Аукцион на разработку проектно-сметной документации веломаршрута № 1 объявлен 29 мая, окончание приёма заявок — 7 июня, сам аукцион состоится 10 июня, проект обустройства веломаршрута должен быть готов не позднее 1 октября.

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В целом, на сегодня протяжённость обустроенной велоинфраструктуры в городе составляет 10 км, но единой сети эти велодорожки не составляют. По разработанным планам к 2023 году предполагается создать и обустроить ещё не менее 45 км — как велодорожек, так и выделенных полос для движения велосипедистов на автомобильных дорогах и улицах Великого Новгорода. Помимо веломаршрута №1, в планах мэрии есть и веломаршрут № 2: от Кремлёвского парка до Свято-Юрьева монастыря.

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