Создатель нового моста в Киеве обвинил вандалов в поломках сооружения

Киев, , 11:30 — REGNUM Строители велопешеходного моста в Киеве спешили закончить сооружение ко дню города и не учли фактор вандалов. Об этом написал автор проекта моста Андрей Миргородский 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы торопились. По-хорошему надо было подождать ещё несколько дней. Пока застынет полностью асфальт, пока уберётся крошка с покрытия, пока поднимется трава… Это называется предпусковой период. И в мире он длится неделями», — рассказал он.

Миргородский отметил, что сдать мост ко Дню Киева было принципиальным решением, поэтому строители работали ударными темпами.

«Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стёкла… Мы не учли, что на Украине ещё есть люди, которые ночью рисуют краской на стёклах ограждения слова, которые у них в головах… Мы не учли вандалов», — добавил он.

Напомним, вскоре после торжественного открытия стеклянное покрытие моста начало трескаться, а велосипедная дорожка стремительно разрушаться. Участок моста закрыли для проведения ремонтных работ.

Украинские СМИ озвучили версию о том, что покрытие якобы повредили вандалы, но журналисты засняли момент, когда стекло начало трескаться без каких-либо видимых причин.

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