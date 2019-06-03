В России нет условий для езды на велосипеде, считают более 50% граждан

Москва, , 11:23 — REGNUM Больше половины жителей России (56%) заявили, что в том месте, где они живут, нет условий для езды на велосипеде. Среди жителей малых городов так считают 67% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жалуются на отсутствие велодорожек и инфраструктуры 41% пользующихся велосипедом, на плохие дороги — ещё 13% (в сёлах — 21%).

В свою очередь 42% опрошенных утверждают, что в их городе созданы комфортные условия для езды на велосипеде, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 55%.

Большинство граждан РФ (86%) умеют кататься на велосипеде. Среди мужчин эта доля выше (97%), чем среди женщин (77%).

Опрос проведен 30 мая 2019 года. В опросе приняли участие 16 000 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего те жители России, которые умеет кататься на велосипеде, используют его для досуга и прогулок — 57%, в Москве и Санкт-Петербурге — 78%.

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