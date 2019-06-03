Перезахоронение Хаджи-Мурата: чьи останки предали земле?

Махачкала, , 11:36 — REGNUM В Дагестане сложилась неоднозначная ситуация с перезахоронением покоившихся в Азербайджане останков наиба (помощника) имама Шамиля — Хаджи-Мурата. На минувшей неделе сначала появилась новость, что церемония состоится 2 июня в родном для наиба селе Хунзах. Информацию тут же опровергла администрация Хунзахского района.

Журналист Муса Мусаев на своей странице в Facebook написал, что захоронение все же состоялось вечером 2 июня. К тексту он также прикрепил несколько фотографий с церемонии, в которой в том числе принял участие и депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров.

«…в этот священный месяц Рамадан решили вернуть на родину останки наиба и захоронить рядом с могилами других предков. <…> Его могила находится на самом видном месте, как будто Всевышний приберег для него это место. Похоронно-траурная церемония состоялась. Представители местных властей проигнорировали мероприятие», — пишет Мусаев.

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировала историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева. Эксперт высказала сомнения, что в Хунзахе похоронили именно останки Хаджи-Мурата. Она отмечает, что в день убийства наиба, 5 мая 1852 года, вместе с ним погибли и двое его товарищей — Гамзало и Эльдар. Все трое были обезглавлены.

«Голова Хаджи-Мурата отправилась в Тифлис, что стало с другими головами — неизвестно. Но точно известно, что на месте их гибели закопали всех троих. Именно закопали, не похоронили. В 1870-х г. здесь побывал старший сын Хаджимурада, Гулла. Он могилу не открывал, но место «братской» могилы ему местные жители указали. Он установил плиту с надписью, что здесь похоронен Хаджи-Мурат. В 1959 г. археолог Гусенов говорил, что рядом были еще две могилы, но он вскрыл только эту, НО могила была пустая. Он стал копать во все стороны, точнее, «севернее», и наткнулся на останки БЕЗ головы. Ура. Хаджи-Мурад найден. Больше не копали. А если бы он пошел искать чуть в сторону? Нашел бы Гамзало? Или Эльдара? А может, он нашел одного из них?», — пишет историк.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в администрацию Хунзахского района. Пресс-секретарь Камиль Гусейнов подтвердил, что церемония действительно состоялась, но, по его словам, нет никаких доказательств, никакого подтверждения того, что захоронены были именно останки Хаджи-Мурата. Он также рассказал, что в мероприятии приняли участие и потомки наиба, которых «поставили перед фактом, что останки едут, надо захоронить».

Напомним, новость о предстоящем перезахоронении останков Хаджи Мурата в селе Хунзах появилась в одном из дагестанских СМИ 30 мая, после чего распространилась в медиаполе. Информация предоставлялась со ссылкой на некоего Магомеда Амирханова — председателя оргкомитета мероприятия. Однако в районной администрации поспешили опровергнуть данную новость.

На следующий день, 31 мая, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель главы района Шамиль Алиев и пресс-секретарь администрации Камиль Гусейнов в один голос заявили, что о намечающемся перезахоронении в районе не в курсе ни глава, ни имам, ни местные депутаты, ни даже проживающие здесь прямые потомки наиба.

Читайте ранее в этом сюжете: На родине Хаджи-Мурата опровергли новость о перезахоронении его останков