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Митинг вывел на улицу сотни жителей подмосковной Барвихи

Общество

Были задержания

Одинцово, Московская область, 3 июня 2019, 11:12 — REGNUM  Жители поселения Барвихинское Московской области вышли на митинг против присоединения к Одинцовскому городскому округу, сообщил в Facebook националист Дмитрий Дёмушкин, последнее время работавший в Барвихе муниципальным чиновником.

«В Барвихе прошёл митинг, собралось 500 жителей», — написал Дёмушкин.

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Он рассказал о задержании по итогам протестной акции двоих человек: пожилой женщины, организовавшей митинг, и журналиста, освещавшего её задержание.

Главным требованием протестующих стало отмена закона Московской области об объединении поселений Одинцовского района и городского округа Звенигород в единое муниципальное образование.

Являлось ли мероприятие согласованным с властью, не уточняется. Официальных сведений по митингу и задержаниям нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о преобразовании Одинцовского района и города Звенигород в городской округ Одинцово вступил в силу 6 февраля 2019 года. Административная реформа сопровождалась многочисленными протестами, в частности, среди жителей исторического города Звенигород.

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