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Жителей России ждёт короткая рабочая неделя

Общество

Выходной объявлен в связи с празднованием Дня России

Москва, 3 июня 2019, 11:06 — REGNUM  Следующая рабочая неделя в России будет сокращённой. До следующего выходного жители страны будут трудиться всего два дня. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

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В ведомстве напомнили, что среда, 12 июня, будет нерабочим днём. Это связано с празднованием Дня России. 11 июня работники смогут уйти с работы на один час раньше. Всего в июне граждане будут трудиться 19 дней, а отдыхать — 11.

Следующие длинные выходные ожидают жителей страны в ноябре, когда будет праздноваться День народного единства. Тогда отдыхать россияне будут со 2 по 4 ноября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждане России в честь празднования Дня России отдыхали три дня подряд — с 10 по 12 июня. Однако этому предшествовала шестидневная рабочая неделя.

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