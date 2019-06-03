Комитету по делам национальностей ГД рассказали об «Алтайской цивилизации»

Горно-Алтайск, , 11:08 — REGNUM Члены комитета Госдумы РФ по делам национальностей в рамках подготовки к заседанию Совета по межнациональным вопросам при Президенте России побывали в Республике Алтай. Подробности с выездного заседания, состоявшегося в Госсобрании — Эл Курултай — сообщает официальный сайт республиканских единороссов.

В своём выступлении председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов обозначил особенности изменений федерального закона «Об образовании» в части изучения родных языков и обратил внимание, что законом устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования, которые обеспечивают возможность образования на родных языках из числа языков народов России.

Председатель Госсобрания — Эл Курултай Владимир Тюлентин напомнил, что Республика Алтай является многонациональным регионом, с уникальным геополитическим расположением, граничащая с Монголией, Казахстаном, Китаем, а местные депутаты первыми в России приняли Закон «О регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия Республики Алтай». По оценке алтайского спикера, в регионе сложились стабильные межнациональные и межконфессиональные отношения.

«Жители Республики Алтай, как и народы всей страны, хотят жить в мире и согласии, работать, растить детей и внуков и быть уверенными в завтрашнем дне», — подчеркнул Владимир Тюлентин.

В свою очередь депутат Государственной Думы Иван Белеков предложил инициировать проведение в Государственной Думе международного круглого стола по теме «Алтайской цивилизации», а также проведение в последующем международного форума в Сибири. По его мнению, современный Алтай играет особую объединяющую роль в этнокультурном пространстве Евразии.

«Считаю чрезвычайно важным, основополагающим и краеугольным вновь выделить стратегическую мысль о том, что в нынешних условиях тема Алтайской цивилизации приобретает в масштабах России и всего евразийского пространства особую актуальность», — подчеркнул депутат.

Напомним, так называемый большой Алтай (территорию, которая объединяет Алтайский край с Республикой Алтай) многие называют местом схождения разных цивилизаций и народов. Ранее декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков отметил удивительное формирование этнического состава на территории Алтая.

«Потому что такого мирного перемешивания нет ни в одном другом регионе. И наверное, это самое мирное, самое умное население, и — мне приятно об этом говорить — самая совершенная территория в плане создания цивилизации нового типа», — подчёркивал учёный.

Он полагает, что изыскания археологов на территории Большого Алтая ведут к потрясающим результатам.

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