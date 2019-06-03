Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Мадрид, , 11:14 — REGNUM Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.

Канхуа Рен, владелец YouTube-канала ReSet с миллионной аудиторией, в 2017 году снял видео, в котором предлагает бездомному съесть печенье Oreo, а также предлагает взять деньги — 20 евро. В лакомстве молочный крем, компонент печенья, был заменен на зубную пасту. Жертву розыгрыша настигла рвота.

Мадридский суд назвал этот ролик и видео, подобные ему, жестокими: по мнению судьи, Рен ради выгоды пользовался уязвимостью определенных категорий граждан. В ходе разбирательств выяснилось, что бездомного зовут Георг, он родился в Румынии в 50-х годах и был пастухом перед миграцией в Испанию. Когда видео, выложенное блогером, публика осудила за жестокость, Канхуа обратился к дочери своей жертвы и предлагал ей деньги, чтобы та не обращалась в суд.

По мнению автора канала ReSet, его видео носили развлекательный характер, а людям часто нравится то, что причиняет боль другим. Он выполнял различные запросы от своей аудитории (одним из таких запросов и оказался поступок, закончившейся судом). По данным суда, Канхуа заработал 2000 долларов на рекламе благодаря своим роликам.

Теперь блогеру придется выплатить штраф в 22 тысячи долларов: эти деньги выплатят пострадавшему. Также Канхуа Рен был приговорен к тюремному заключению на 15 месяцев. Суд запретил ему пользоваться социальными сетями в течение пяти лет и постановил удалить YouTube-канал.

Недавно в Нигерии блогера арестовали за присвоение чужого имущества: женщина снимала в Instargam особняк миллионера и выдавала его за свое жилище.

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