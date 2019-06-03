В Муроме разбираются с последствиями взрыва газа в жилом доме

Муром, Владимирская область, , 10:58 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) после взрыва газа в жилом доме, при котором пострадали три человека, расселению подлежат 15 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова со ссылкой на главу округа Евгения Рычкова.

Следователи провели детальный осмотр места происшествия и зафиксировали повреждения в пяти квартирах дома. Жителей дома расселили — двое размещены в гостинице, остальные съехали самостоятельно.

Губернатор Владимир Сипягин предложил назначить куратора от администрации округа для каждой пострадавшей семьи. Подъезд, из которого расселили людей, находится под охраной. Судьба пострадавшего дома пока неясна: по предварительным данным, все подъезды, кроме того, где произошёл взрыв, безопасны для проживания. Однако окончательный вердикт будет вынесен после проведения экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при взрыве пострадал 25-летний мужчина, находившийся в квартире во время хлопка газа, и две девочки из смежной квартиры в соседнем подъезде. Мужчина с ожогами 50% поверхности тела был госпитализирован в отделение реанимации местной больницы. Девочки тоже госпитализированы, но их здоровью ничто не угрожает.

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