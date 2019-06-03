На них равняются. Свердловская семья получила ордена «Родительская слава»

Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM О Лилии и Максиме Сыропятовых недавно узнала вся страна — в преддверии Дня защиты детей президент России Владимир Путин вручил им ордена «Родительская слава». А вот в Красноуфимске (Свердловская область) о Сыропятовых знают давно. У них восемь девочек и полугодовалый сын Владимир.

Старшие дочери ещё учатся в школе — Кристина, Валерия, Александра, а также двойняшки Екатерина и Елизавета. Все девочки уже достигли серьёзных успехов.

«Радуемся каждой победе наших детей! Стараемся и сами не давать слабину. Ребёнка нужно направить в правильное русло. Занимаемся с девочками и сами, а также есть кружки и секции», — говорит Лилия.

Так, окончившую восьмой учебный год Кристину Сыропятову избрали «мэром» своего класса, девочка увлекается фотографией и постоянно участвует в различных фотовыставках. Вторая дочь, Валерия, пишет стихотворения и даже победила в конкурсе на лучшее поэтическое произведение в городском конкурсе, посвященное юбилею Красноуфимска. У Валерии есть и другие награды: так, в 2016 году она победила в онлайн-олимпиаде по предпринимательству.

Александра и Елизавета сделали акцент на спорте, они регулярно занимают призовые места в спартакиадах города и области. Елизавета нашла себя в лёгкой атлетике — она ежегодно участвует в профильных эстафетах, а Александра подключилась к концертной деятельности. Ещё одна школьница в семье Сыропятовых — Екатерина, она активно участвует в жизни класса и родной школы.

Три девочки, Софья, Ангелина и Мария, пока ходят в детский сад № 6, где особое внимание уделяется физическому развитию. А в 2018 году в семье Сыропятовых наступил очередной праздник — родился мальчик Владимир.

Глава семьи Максим работает монтёром пути на Горьковской железной дороги. А Лилия посвятила себя воспитанию детей. Ей помогают и заботливый муж, и подросшие дочери.

Будет ли десятый ребёнок? Лилия Сыропятова с улыбкой говорит: «В планах на будущее есть!»

Стоит отметить, что дети не только достигают успехов во «внешней среде», но и активно помогают своим родителям в хозяйстве. В семье сразу уделили большое внимание трудовому воспитанию, и это принесло свои плоды: старшие дочери-мастерицы вместе с родителями ведут домашнее хозяйство.

Родители часто выезжают с детьми на природу. Главное в семье — внимание, отмечает Лилия.

«Хотя бы 10−15 минут в день нужно уделить каждому, спросить, как дела в школе. Не надо сравнивать детей между собой. Каждый ребёнок — самый лучший, самый любимый!» — отмечает Лилия.

Лилия и Максим считают, что в России в целом и в Свердловской области немало делают для многодетных семей, и эта помощь очень важна для родителей. Но не стоит забывать и о главном:

«Самое важное в семье — любовь. Это должно быть нормой! Не ради выплат, а чтобы поднять детей на ноги, дать им будущее!» — говорит женщина.

В преддверии Дня защиты детей президент Владимир Путин наградил семью Сыропятовых орденом «Родительская слава». Россия может гордиться родителями из Красноуфимска и их замечательными детьми.

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