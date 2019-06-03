Княгина Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера

Монако, , 10:45 — REGNUM Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за своего партнера, французского кинопродюсера Дмитрия Рассама. Княжеский дворец опубликовал две фотографии торжества, прошедшего в Монако 1 июня, пишет газета Kronen Zeitung.

Для 32-летней Казираги это первый официальный брак, для 37-летнего Рассама— второй. Ранее он был женат на русской модели Марии Новоселовой. У обоих есть по ребенку от предыдущих отношений, также пара растит общего сына Бальтазара, который на данный момент является 12-м претендентом в очереди на престол в Монако.

Оба молодожена — потомки известных актрис: принцесса Шарлотта приходится внучкой американской актрисе, 10-й княгине Монако Грейс Келли, а Рассам является сыном французской актрисы, «девушки Бонда» Кароль Буке.

Читайте ранее в этом сюжете: Принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына