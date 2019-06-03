Последствия падения крана в Перми: 500 нарушений и закрытие 9 спецмашин

Пермь, , 10:37 — REGNUM В Перми приостановлена эксплуатация девяти потенциально опасных строительных кранов. Спецмашины опечатаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело внеплановую проверку. По ее результатам ведомство заявило о более 500 нарушениях обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Небезопасными признано девять башенных кранов.

Ростехнадзор пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация башенных кранов создает реальную угрозу жизни и здоровью работников окружающих людей. Принято решение подвергнуть компанию-владельца кранов административному наказанию. Эксплуатация спецмашин приостановлена на 90 суток.

Стоит отметить, внеплановая проверка была связана с ЧП на строительной площадке Перми. Напомним, 27 мая в краевой столице по ул. Решетникова упал строительный кран. Крановщица получила серьезные травмы и госпитализирована. Повреждено три дома, жильцами которых являются 15 человек.

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