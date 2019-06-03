Понедельник, 3 Июня 2019 года
10:39:01 МСК

В Николаевской области прошли учения ВСУ

Общество

Учения состояли из трёх этапов

Николаев, Украина, 3 июня 2019, 10:38 — REGNUM  В Николаевской области мотопехотная бригада ВСУ приняла участие в батальонных тактических учениях. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

«Целью учений было усовершенствование практических навыков командира и штаба батальона в принятии решений в сложившейся обстановке, управление подчинёнными подразделениями и огнём в реальных условиях, проверка слаженности подразделений…», — сказано в сообщении.

Учения проходили в три этапа. Вопросы организации взаимодействия между подразделениями предварительно отрабатывались на макетах местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азовском море состоялись учения с участием двух малых бронекатеров ВМС Украины.

Читайте также: В Азовском море прошли учения с участием катеров ВМС Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить