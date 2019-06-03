В Николаевской области прошли учения ВСУ

Николаев, Украина, , 10:38 — REGNUM В Николаевской области мотопехотная бригада ВСУ приняла участие в батальонных тактических учениях. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

«Целью учений было усовершенствование практических навыков командира и штаба батальона в принятии решений в сложившейся обстановке, управление подчинёнными подразделениями и огнём в реальных условиях, проверка слаженности подразделений…», — сказано в сообщении.

Учения проходили в три этапа. Вопросы организации взаимодействия между подразделениями предварительно отрабатывались на макетах местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азовском море состоялись учения с участием двух малых бронекатеров ВМС Украины.

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