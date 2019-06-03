Алтайский край перешёл на цифровое вещание

Барнаул, , 10:33 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 3 июня, произошло отключение аналогового вещания федеральных телевизионных и радиоканалов, ему на смену пришла «цифра». Для тех жителей региона, которые не смогли настроить своё оборудование, в регионе открыты несколько «горячих» линий, отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

По данным этого ведомства, сегодня около 97,75% жителей Алтайского края могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение и имеют возможность принимать в отличном качестве 20 программ в двух пакетах цифровых телеканалов (по 10 каналов в каждом) РТРС — 1 (первый мультиплекс) и РТРС — 2 (второй мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России»; «Рен ТВ», «СПАС», «СТС», «До­маш­ний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ».

Вместе с тем, общеизвестно, что далеко не на всей территории Алтайского края есть возможность принимать цифровой сигнал. Чтобы решить проблему, регион заключил соглашения об обеспечении бесплатным цифровым спутниковым телевидением с операторами спутникового телевидения телевидения «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экспресс» (Телекарта). Это даёт возможность пользователям без абонентской платы смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов.

Напомним, перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы» (Федеральная программа). Алтайский край вошел в число первых 12 регионов, где началось строительство сети цифрового телевизионного вещания.