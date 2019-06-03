Преступную группу, легализующую незаконную миграцию, выявили в Ингушетии

Магас, , 10:24 — REGNUM В Ингушетии пресечена деятельность преступной группы, которая подделывала документы для легализации незаконных мигрантов. Злоумышленников установили сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Ингушетии и республиканского МВД.

При обысках у участников группы были обнаружены практически все виды документов, необходимых для легализации нахождения иностранцев на территории Российской Федерации, в том числе миграционные карты, бланки свидетельств о рождении и о заключении брака, аттестаты об образовании.

Здесь же находилась и оргтехника, с помощью которой печатались эти фальшивые документы. Владельцы нелегального бизнеса стали фигурантами уголовного дела об организация незаконной миграции, пишет «Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ингушетии был выявлен факт незаконной выдачи мигрантам паспортов гражданина РФ. За полгода было выдано 147 таких документов. Было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по республике Ингушетии, который был заподозрен в одном из таких фактов — выдаче гражданину Таджикистана справки с ложными данными, на основании которой он получил паспорт гражданина России.