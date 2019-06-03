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Иисус из «Ходячих мертвецов» выступил против запрета абортов в Джорджии

Общество

Актер считает, что телеканалу следует прекратить съемки шоу в штате

Атланта, США, 3 июня 2019, 10:45 — REGNUM  Звезда популярного телесериала «Ходячие мертвецы» Том Пэйн считает, что телеканал AMC должен прекратить съёмки шоу в штате Джорджия в связи с подписанием законопроекта о запрете абортов. Актер заявил об этом в интервью изданию TooFab.

«Я думаю, что для принятия мер компания подождёт решения о принятии или отклонении этого закона, но я думаю, что в конце концов все будут заботиться о своих сотрудниках», — сказал исполнитель роли «Иисуса» в сериале.

Он также отметил, что компания должна заботиться о правах мужчин и женщин, в том числе — о праве женщин распоряжаться собственным телом, и поэтому вести съемки с принятием подобного законопроекта будет затруднительно. Ведь люди не смогут получить медицинскую помощь, если будут в ней нуждаться.

Ранее крупные кинокомпании выступили с серией заявлений о пересмотре штата Джорджия как места локации для съёмок своих проектов в связи с подписанным губернатором законопроектом. Согласно документу, женщинам запрещается делать аборт, если было обнаружено сердцебиение плода: часто оно становится явным уже в шесть недель, когда женщина ещё может не знать о беременности. Исключение составляют случаи изнасилования и инцеста, но только если беременная обращается в полицию с жалобами.

Законопроект был подписан 7 мая 2019 года и должен вступить в силу к январю 2020. Сейчас в США многие организации выступают против запрета абортов. В том числе телеканал AMC заявлял, что рассматривает вариант прекратить съемки сериала «Ходячие мертвецы» в Джорджии.

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