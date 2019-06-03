В Самарской области отключают аналоговое вещание

Самара, , 10:19 — REGNUM В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание. Сообщение, подтверждающее ранее запланированную дату, появилось в twitter руководителя Департамента информационных технологий региона Станислава Казарина, передает корреспондент ИА REGNUM . Аналоговый сигнал отключат в 11:45 местного времени.

Представитель департамента сообщил ИА REGNUM, что в последние дни перед отключением, количество звонков на горячую линию существенно увеличилось:

«У нас на горячей линии увеличилось количество операторов, они работают с выходных, звонки идут».

Напомним, проект перехода с аналогового на цифровое вещание стартовал в феврале 2019 года и осуществляется в 4 этапа, в ходе первых двух этапов на «цифру» уже перешли 28 регионов. Вместе с Самарской областью, 3 июня на новый формат телевещания переходит еще 35 регионов. Четвертый этапа перехода стартует 14 октября.

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Цифровое вещание дает существенно более высокое качество изображения, кроме того, после подключения, даже в отдаленных населенных пунктах, где ранее принималось 2−4 аналоговых канала, будет доступно 20 цифровых каналов.

Пожилым людям помощь в подключении и настройке цифрового ТВ могут оказать волонтеры, в twitter администрации Самары сказано что уже более 1300 самарцев обратилось за такой помощью по горячей линии.

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