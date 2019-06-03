Будущие ветеринары из Уссурийска прошли практику в Китае

Уссурийск, Приморский край, , 10:09 — REGNUM Группа студентов института животноводства и ветеринарной медицины Приморской ГСХА (Уссурийск) прошла практику в Пекинском профессиональном колледже сельского хозяйства, сообщает пресс-служба российской академии.

Отмечается, что в ходе практики обучающиеся закрепили освоенные знания на практике в области УЗИ-диагностики, терапии, анестезиологии; прослушали курс лекций о типах хирургических швов и методиках их наложения; освоили методы работы с мелкими и декоративными животными.

«Будущие ветеринары самостоятельно проводили исследования грудного отдела и брюшной полости собак на рентгенологическом аппарате и аппарате УЗИ с анализом расположения внутренних органов животного и изучением их состояния на компьютерной технике», — пояснили в вузе.

Занятия проходили на английском языке под руководством сотрудников Приморской ГСХА. По итогам прохождения учебной практики всем участникам были выданы сертификаты.

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