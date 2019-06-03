Проблему очередей на паром в Якутск пытаются решить мобильным приложением

Якутск, , 10:05 — REGNUM Якутянам стоило бы предоставить возможность удалённо узнавать размер очереди перед паромом через реку Лена возле Якутска. Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Солодов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я ехал и думал, как пассажир, чего мне не хватает. Мне реально не хватает информации о том, какая очередь стоит сейчас. Можем мы сделать мониторинг очереди?» — цитирует премьер-министра региона News.Ykt.ru.

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Ранее в СМИ республики неоднократно публиковалась информация о скоплении огромного количества автомобилей перед переправой, люди вынуждены ждать часами. С целью снижения напряжённости было разработано мобильное приложение, через которое, как предполагается, якутяне смогут узнавать о примерном времени ожидания возможности переправиться.

«В приложении надо сделать доступ к веб-камере. Смотреть очередь в реальном времени — это хорошая тема», — считает министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семёнов.

«В идеале, чтобы помимо онлайн-камеры мы просто считали, в очереди столько-то машин», — сказал Владимир Солодов, спросив, можно ли через это приложение продавать электронные билеты на паром.

«Без организации причала сделать уровень вокзала речного — невозможно. Без отстойника, без двух шлагбаумов это очень сложно», — считает Анатолий Семёнов.

«В практике это нереально сделать. Во-первых, у нас у всех паромы разные, территория не позволяет, то есть конкретно к вопросу подходить надо по организации причала в Якутске и Бестяхе. В Бестяхе очень проблематично будет, потому что там дорогу смывает. Мы каждую навигацию начинаем, не зная, будет там причал или нет», — добавил исполнительный директор ООО «Первая паромная переправа» и «Вторая паромная переправа» Иван Анучин.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема огромных очередей к переправе через реку Лена под Якутском возникает в летний период ежегодно. Лучшим её решением жители и руководители региона считают строительство моста. Стоимость этого проекта оценивается примерно в 80 млрд рублей, он находится на рассмотрении в Министерстве транспорта РФ.

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