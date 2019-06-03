Понедельник, 3 Июня 2019 года
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В Сеуле пройдет выставка Consumer Goods Showcase Korea

Общество

Выставка пройдет в торгово-выставочном центре COEX в период с 3 по 4 июня

Сеул, 3 июня 2019, 09:54 — REGNUM  В столице Южной Корее пройдет выставка товаров народного потребления Consumer Goods Showcase Korea 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.

По их словам, выставка пройдет в период с 3 по 4 июня в торгово-выставочном центре COEX, расположенного в районе Самсон-дон.

Известно, что в пятой ежегодной выставке товаров народного потребления примут участие около 1000 южнокорейских компаний, производящих товары в области красоты, моды и продуктов питания.

По предварительным данным, выставку посетят около 580 представителей зарубежных компаний из 63 стран мира, в том числе из Китая и АСЕАН.

Кроме того, в рамках вставки пройдут различные конференции, консультации по экспорту и по вопросам занятости. Также 5 июня для представителей зарубежных компаний проведут переговоры и консультации по экспорту с представителями компаний, производящих товары народного потребления в шести регионах, включая провинции Канвондо и Кёнгидо и город Тэджон.

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Международные выставки
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