В Китае 82-х летняя пенсионерка стала самой старой женщиной-пилотом

Пекин, , 09:46 — REGNUM Китайская женщина-пилот 82-х лет поставила рекорд государственной авиационной промышленности Китая, пролетев на небольшом самолете 40 минут в Пекине, сообщает 3 июня газета China Daily.

Мяо Сяохун управляла самолетом Tecnam P2010, совершив взлет, набор высоты, руление и мягкое приземление в аэропорту Шифосы пекинского района Пингу. Ее сопровождал тренер. После выхода из самолета, Мяо, находящаяся на пенсии уже 30 лет, сообщила, что была довольна полетом, который доставил ей массу впечатлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии женщина-пилот была впервые допущена к боевым вылетам на истребителях. А первая экспериментальная группа женщин-пилотов была отобрана в стране еще в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии женщина-пилот впервые допущена к боевым полётам на истребителе