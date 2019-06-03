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Улицы Москвы перекроют для празднования Ураза-Байрам

Общество

В Москве 4 июня на ряде улиц будут действовать ограничения и перекрытия

Улицы Москвы перекроют для празднования Ураза-Байрам
Мусульмане. Намаз

Москва, 3 июня 2019, 09:38 — REGNUM  В Москве 4 июня на ряде улиц будут действовать ограничения и перекрытия, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы. Меры вводятся в связи с отмечанием мусульманами праздника Ураза-Байрам.

В зоне перекрытия три участка. В первом территория возле Московской соборной мечети: улицы Дурова, Мещанская, части улиц Щепкина, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулки.

На втором участке территория возле Исторической мечети: улица Большая Татарская, а также Старый Толмачёвский, Малый Татарский, Клементовский и Озерковский переулки.

Кроме того, полностью будет перекрыта улица Кадырова в Южном Бутово.

Также власти Москвы ограничат движение возле мечети на улице Хачатуряна.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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