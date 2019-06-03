На юго-западе Китая раскрыта трансрегиональная сеть наркоторговцев

Пекин, , 09:34 — REGNUM Полиция китайских провинций Юньнань и Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанского автономного района совместно раскрыли сеть наркоторговцев, задержав 17 подозреваемых и изъяв 43,7 кг наркотиков, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Полиция уезда Лунлин в начале января текущего года получила сведения о том, что некий гражданин намеревается перевезти наркотики из Гуанси через Юньнань. Расследование показало, что банда покупала наркотики за рубежом, а затем перевозила их в города Байсэ в Гуанси для дальнейшей реализации.

Полиция Юньнани, Гуйчжоу и Гуанси сформировали специальную группу для проведения совместного расследования. 12 апреля более 100 полицейских было направлено в города Лунлин и округ Дэхун в Юньнани и в города Наньнин, Байсэ и Биньян в Гуанси. Было задержано 17 подозреваемых, у которых при себе было 43,7 кг наркотиков и семь транспортных средств. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая арестован торговец экстази и кофеин-бензоатом натрия