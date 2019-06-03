Происки провокаторов: глава района Дагестана об уголовном деле против себя

Махачкала, , 09:36 — REGNUM Глава Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов, подозреваемый в избиении человека, прокомментировал возбуждение против себя уголовного дела. Обвинения в свой адрес чиновник назвал абсурдными и не имеющими ничего общего с действительностью. По его словам, люди, обратившиеся в правоохранительные органы, преследуют свои корыстные цели и пытаются препятствовать происходящим под его руководством «созидательным процессам».

«Они и раньше пытались всеми возможными путями повлиять на проводимую мною кадровую политику, направленную на обновление руководителей учреждений, которые десятками лет занимали свои должности и обрастали коррупционными и клановыми связями», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте муниципалитета.

Магомедов подчеркнул, что он не намерен идти на поводу «у подобных провокаторов» и продолжит работу на благо Цунтинского района. Чиновник уверен, что следственные органы в ближайшее время «во всем разберутся».

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Шамиля Магомедова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, 14 ноября 2018 года у главы района случился конфликт с местным жителем, который отказался подчиниться требованию чиновника покинуть стены районной администрации и не мешать работать. После этого, по материалам дела, Магомедов неоднократно ударил своего оппонента по лицу и голове.

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