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Роструд напомнил, что 12 июня — нерабочий день

Общество

Это День России

Роструд напомнил, что 12 июня — нерабочий день
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Москва, 3 июня 2019, 09:33 — REGNUM  День России отмечается в стране 12 июня. Он объявлен выходным днём. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», — сообщили в Роструде.

Кроме того, во вторник, 11 июня, рабочий день в стране будет короче на один час.

Напомним, в июне 2019 года отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.

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