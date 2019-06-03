Роструд напомнил, что 12 июня — нерабочий день

Москва, , 09:33 — REGNUM День России отмечается в стране 12 июня. Он объявлен выходным днём. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», — сообщили в Роструде.

Кроме того, во вторник, 11 июня, рабочий день в стране будет короче на один час.

Напомним, в июне 2019 года отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.

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